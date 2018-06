Dezassete pessoas morreram numa discoteca venezuelana. Oito eram menores

A detonação de uma bomba de gás lacrimogéneo no interior da discoteca Los Cotorros, em Caracas, na Venezuela, provocou a morte de 17 pessoas na madrugada deste sábado. Oito vítimas mortais eram menores de idade, revelaram as autoridades venezuelanas, citadas pela agência noticiosa France-Presse (AFP). Segundo o El País, a detonação da bomba aconteceu na sequência de uma rixa.

ÚLTIMA HORA | Al menos 17 muertos en Caracas tras la explosión de una bomba lacrimógena en un club social: "Se originó una riña y una de las personas involucradas lanzó un artificio lacrimógeno que originó la estampida de más de 500 personas" https://t.co/V1d7KVOPBR — EL PAÍS (@el_pais) June 16, 2018

A discoteca estava repleta de jovens, por acolher, na madrugada de sexta-feira para sábado (15 para 16 de junho), uma festa de finalistas do ensino secundário. A detonação da bomba provocou uma debandada em desespero dos presentes, tendo morrido dezassete pessoas na tentativa de fuga. Algumas delas já foram identificadas: Alexander Castro e Luis Roniel Guerra Alfonso, ambos de 19 anos, Marcos Javier Altuve Valenzuela, de 18 anos e Luis Eduardo Barrios, de 46 anos.

As causas de morte foram asfixia e “traumas múltiplos”, esclarece a AFP, revelando ainda que testemunhas locais confidenciaram que o suspeito da detonação da bomba é alguém com menos de 18 anos. No local, foram detidas sete pessoas, uma das quais esse suspeito. Cinco pessoas ficaram com ferimentos e foram hospitalizadas.

