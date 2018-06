Dois meses antes do Europeu, Angélica André faz top 10 na Taça do Mundo de Águas Abertas

Este sábado, a nadadora portuguesa Angélica André terminou a sua participação na Taça do Mundo de águas abertas de Balaton, na Hungria, com um sexto lugar. A brasileira e líder do circuito Marcela Cunha venceu a prova ao sprint.

A nadadora campeã nacional, que representa o Fluvial Portuense, realizou uma prova sempre em progressão e terminou muito perto da italiana Giulia Gabriellechie e da australiana Kareena Lee, quarta e quinta classificadas, respetivamente.

“A Angélica [André] demonstrou aqui na Hungria, com este sexto lugar, terceira europeia, uma consistência de resultados que permite ambicionar objetivos mais altos no futuro”, defendeu o treinador Rui Borges, em declarações publicadas no sítio da Federação Portuguesa de Natação (FPN).

Rui Borges disse ainda que Angélica André, que revelou estar a crescer como nadadora, pela forma inteligente como nadou entre as melhores do mundo, irá integrar a elite do projeto olímpico para Tóquio2020.

“Para o Europeu2018, que se disputa em agosto, em Glasgow, iremos treinar para melhor se adaptar ao fato, que será obrigatório por causa da temperatura da água, abaixo dos 18 graus”, acrescentou o treinador Rui Borges.

