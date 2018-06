Esperança argentina esbarrou num muro chamado Haldorsson e os ‘vikings’ fizeram história no primeiro jogo

Não começou da melhor forma a campanha da Argentina no Mundial 2018. A equipa que tem em Messi a figura de proa não foi além de um empate contra a Islândia no primeiro jogo do grupo D. Os argentinos entraram a querer mandar mas foram os islandeses a ter a primeira grande oportunidade do jogo. Depois de um erro defensivo da Argentina, a bola sobrou para Bjarnasson, que em posição privilegiada atirou ao lado da baliza de Caballero.

Mas o primeiro golo da partida foi marcada pela seleção das pampas, aos 19 minutos. Aguero recebeu de costas para a baliza, rodou e rematou ao canto superior esquerdo da baliza. Tal como tinha acontecido no primeiro jogo do dia, onde a França derrotou a Austrália por 2-1, o golo parecia que ia trazer tranquilidade à equipa favorita. Mas não foi o que aconteceu. Os ‘vikings’ não se encolheram e foram à procura do empate. E a determinação dos nórdicos deu frutos apenas quatro minutos depois. Depois de um cruzamento de Sigurdsson, o guarda-redes Willy Caballero desviou para a frente e permitiu que o avançado Finnbogason empatasse o jogo.

A Argentina pouco mais fez durante a primeira parte e, a bem dizer, até meio da segunda, quando Magnússon derrubou Meza na área islandesa aos 64 minutos. Chamado a marcar, Messi permitiu a defesa de Haldorsson. A partir daqui a Argentina começou a pressionar mais, mas a Islândia nunca abdicou de tentar sair para o ataque, com Sigurdsson a ser o cérebro da equipa. O verdadeiro sufoco argentino só começou a cerca de 15 minutos do fim, mas as aspirações à vitória esbarraram sempre em Haldorsson. Aliás, o guarda-redes islandês foi considerado o melhor jogador da partida.

A Argentina entrou mal no Mundial e a Islândia voltou a mostrar que é uma seleção capaz de parar as melhores equipas do mundo. Depois de no Euro 2016 ter empatado com Portugal (também na jornada inaugural) e ganho à Inglaterra nos ‘oitavos’, os islandeses conquistaram agora o primeiro ponto de sempre em Mundiais (nunca tinham participado na competição anteriormente). Argentina e Islândia estão agora empatadas no grupo D e esperam para ver o que fazem Croácia e Nigéria.

