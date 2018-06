Este era o carro do Papa João Paulo II. Está à venda

Não tem nada de pretensioso, mas vale uns bons milhares de euros este Ford Escort GL de 1976 que a RM Sotheby’s se prepara para licitar, entre 30 de Agosto e 2 de Setembro. A conhecida leiloeira espera um lance entre os 150 mil e os 300 mil dólares, ou seja, algures entre 130 mil e 260 mil euros. Tão só porque o veículo em causa pertenceu ao já falecido Papa João Paulo II.

Se acha o valor excessivo, mesmo tendo sido propriedade do antigo Sumo Pontífice, saiba que as estimativas da leiloeira até são uma ‘pechincha’, atendendo ao histórico deste Ford que, mesmo sem rádio e ar condicionado, mas com algumas amolgadelas, foi adquirido em 2005 por 690 mil dólares (595.175€, à cotação de hoje). A compra foi efectuada pelo coleccionador de carros John O’Quinn, que pagou pelo Escort mais 488 mil dólares (420.932€) do que a viatura havia custado em 1996 a Jim Rich, que a arrematou num leilão por 102 mil dólares (87.982€).

Mesmo considerando o valor máximo, o Ford está agora a ser proposto por metade do valor registado em 2005, o que se explica pelo facto dessa transacção ter decorrido pouco tempo depois da morte de Karol Józef Wojtyła, que faleceu a 2 de Abril desse ano.

De acordo com a leiloeira, o carro apresenta-se em condições próximas às que exibia quando ao volante seguia aquele que viria a ser o chefe da Igreja Católica durante 27 anos. Sob o capot encontra-se um pequeno motor a gasolina de 1,1 litros.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler