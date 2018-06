Fotogaleria. Marcha LGBT pintou Lisboa com as cores do arco-íris

Centenas de pessoas desfilaram este sábado na 19ª edição da Marcha do Orgulho Lésbico, Gay, Bissexual e Trans (LGBT) de Lisboa. O intenso calor não desmotivou os participantes, entre balões e bandeiras com as cores do arco-íris — símbolo LGBT — a se concentrarem no Jardim do Príncipe Real a partir das 17h00, de cartazes levantados que apelavam ao Orgulho LGBT, por ser o mês comemorativo dessa causa.

A marcha passou pelo Príncipe Real, Chiado, Cais do Sodré e terminou na Ribeira das Naus perto do Terreiro do Paço.

Significado da bandeira LGBT e cada cor que a constitui

A bandeira LGBT é o símbolo do orgulho, do reconhecimento e da cultura LGBT a nível mundial. Foi desenhada pelo artista plástico Gilbert Baker, em 1977. A bandeira é composta por listas horizontais de seis cores diferentes — roxo azul, verde, amarelo, laranja e vermelho — semelhantes à do arco-íris. Estas cores representam a diversidade humana.

Inicialmente a bandeira LGBT tinha oito cores, as seis que atualmente formam a bandeira LGBT e mais duas, o rosa e o turquesa. A cada cor é atribuído um significado específico e com o objetivo de definir a cultura, os interesses e todo o movimento LGBT:

Roxo – Significa o espírito, o desejo de vontade e a força.

Azul – Significa as artes e o amor pelo artístico.

Verde – Simboliza a natureza e o amor pela mesma.

Amarelo – Simboliza o sol, a luz e a claridade da vida.

Laranja – Simboliza a cura e o poder.

Vermelho – Significa o fogo, a vivacidade.

Além da representação da cultura LGBT e dos seus direitos esta bandeira representa também a paz, sendo usava na segunda guerra mundial como símbolo da esperança numa nova era.

