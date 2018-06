Governo reage com surpresa à greve dos transportadores e diz que processo está em curso

O secretário de Estado das Infraestruturas disse este sábado à Lusa que a paralisação nacional decretada pela Associação Nacional de Transportadoras Portuguesas (ANTP) é surpreendente porque o Governo ainda aguarda contributos depois da reunião de terça-feira.

“Recebemos com surpresa porque o processo não está terminado, estamos a trabalhar e ainda na terça-feira estivemos reunidos, apresentámos propostas e esperamos contributos”, disse Guilherme W. d’Oliveira Martins à Lusa, quando questionado sobre a decisão dos transportadores de iniciar uma paralisação.

“Findo o prazo que a ANTP deu ao Governo no caderno de reivindicações, sem que a resposta tivesse sido positiva, os transportadores associados, não associados e de outras plataformas que estão de acordo com o manifesto da ANTP decidiram iniciar uma paralisação a nível nacional a partir das 00h00 de hoje e sem data para terminar”, disse à Lusa o presidente da direção da ANTP, Márcio Lopes.

Entre os 18 pontos que constam do caderno reivindicativo estão a descida do combustível em quatro cêntimos, a fixação da reforma para os motoristas aos 60 anos, a exclusão de pagamento nas ex-SCUT (estradas sem custos para o utilizador) e os pagamentos a 30 dias, questões que “a ANTP quer ver executadas e com caráter rápido”.

Na resposta, Guilherme W d’Oliveira Martins salientou que o Governo “reuniu durante semanas e é sensível às propostas sobre o grande forte das reivindicações, que é a regulação do setor, e estão centradas na fiscalização para a regulação e dignificação do setor, os prazos de pagamento dos fornecedores e medidas na área dos seguros, para além de licenças, alvarás, mas tudo isto requer intervenção e fiscalizações concretas e estamos disponíveis para as fazer”.

A prova da disponibilidade do Governo, vincou o governante, “é que na semana passada foi assinado um acordo com a ANTRAM, sobre medidas de regulação do setor, concentradas em ações concretas e de efeito imediato, e calibrámos as medidas sobre gasóleo profissional, aumentando de 30 para 35 mil litros” o volume de gasóleo a preço reduzido.

A redução do preço “foi acordada no ano passado e era reivindicada pelo setor há muito, mas estamos em período de vigência da medida, e isso para nós é suficiente”, acrescentou o governante.

A ANTP representa as pequenas e médias empresas do setor e foi formada depois do bloqueio de 2008.

O setor tem 7.500 empresas e mais de 300 mil trabalhadores, representando esta associação cerca de 400 associados, segundo o presidente da direção da ANTP.

