Felgueiras: Incêndio em fábrica está “dominado”

Um incêndio que esteve esta manhã a consumir uma fábrica de componentes para calçado, na freguesia de Caramos, Felgueiras, distrito do Porto, está “dominado”, avançou fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto ao Observador.

A mesma fonte adiantou que se irá agora proceder aos trabalhos de rescaldo, isto é, “remoção dos escombros e eliminação dos pontos quentes”. Não há, contudo, “tempo estimado” para o fim destes trabalhos. “Depende de muitos fatores, [nomeadamente] da carga térmica”, adiantou a fonte do CDOS.

Segundo a Lusa, o alerta foi dado este sábado às 09h54. Às 10h30, a fábrica Bolflex, situada na rua de Santa Marta, estava já “toda tomada” pelas chamas.

Fonte do CDOS adiantou ainda ao Observador que o fogo não provocou feridos e que as habitações junto à fábrica “nunca estiveram em perigo”, sublinhando que as pessoas foram apenas “aconselhadas a fechar as portas e as janelas para não entrarem fumos e gases tóxicos para dentro das habitações”.

O JN avança, contudo, que houve casas evacuadas por precaução e que o setor da produção da fábrica não ficou destruído com as chamas graças à ação dos bombeiros.

No local estiveram 83 bombeiros, apoiados por 22 viaturas. As causas do incêndio são desconhecidas.

