O penálti que Messi falhou em 13 fotos

Leonel Messi desperdiçou um penálti que lhe podia ter dado vantagem na partida entre a Argentina e a Islândia, que acabou empatada a uma bola. Um dia depois de Cristiano Ronaldo ter garantido a Portugal o alívio de um empate quando o jogo contra Espanha estava quase a terminar, Messi teve a mesma oportunidade mas não foi tão eficaz: bateu a bola para demasiado perto do guarda-redes e Hannes Halldórsson conseguiu reagir rápido o suficiente para a apanhar.

Quando a Argentina conquistou o direito a um penálti, depois de Magnússon ter feito falta sobre Meza, o astro argentina chegou-se à frente para rematar a bola e talvez marcar um golo que era bem vindo aos azuis e brancos. Messi aconchegou a Telstar no relvado, deu uns passos para trás e concentrou-se. A seguir rematou de pé esquerdo, como é costuma, e tentou a mesma proeza que Ronaldo conquistou na sexta-feira.

Tentou a mesma proeza, mas não a conseguiu: a bola começou por passar rentinha ao relvado e até conseguiu voar um pouco mais, mas falhou por muitos centímetros o canto da baliza e ficou mais perto das luvas do guarda-redes do que era desejável. Hannes Halldórsson seguiu a bola o tempo todo e atirou-se para o lado certo, agarrando a Telstar com facilidade e evitando a derrota islandesa em dia de estreia num Mundial.

Se Cristiano Ronaldo saiu glorioso do penálti a favor de Portugal, correndo para celebrar com os colegas logo a seguir, Leonel Messi não pode fazer o mesmo. O argentino reposicionou-se em campo de cabeça baixa e com um ar derrotado, como testemunham as imagens. A partida havia de acabar empatada por 1-1.

