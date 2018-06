Como a imprensa brasileira dá as boas-vindas ao Mundial depois da derrota de 2014

Um dia depois de o Brasil ser eliminado do Mundial 2014 após uma desastrosa derrota frente à Alemanha por 7-1, as capas da imprensa brasileira forraram-se de preto, de imagens de futebolistas a chorar ou de Scolari de cara enterrada nas mãos. Quatro anos depois da “vergonha”, do “vexame” e do “fiasco”, os jornais brasileiros acordaram do luto para apoiar a seleção brasileira. E a esperança reacende-se.

Uma das capas que se tornaram mais famosas após o Mundial 2014 foi a do jornal “Meia Hora”. A edição estava forrada de preto e branco com uma mensagem a letras garrafais que dizia: “Não vai ter capa. Hoje não dá para fazer graça, a gente ficou com vergonha. Amanhã nós voltamos. Enquanto você lia isso, mais um golo da Alemanha”. Em 2018, no dia em que o Brasil se estreia no Mundial, a capa tem o Canarinho Pistola — mascote da seleção brasileira — fotografado de frente e a mensagem: “Vamos ganhar essa ******, Brasil!”.

Para ilustrar a esperança brasileira em vencer este Mundial e redimir-se da derrota histórica frente à Alemanha, o Observador recuperou as capas que circularam no Brasil depois do jogo em 2014 e compara-os com as capas que as mesmas publicações puseram nas bancas este fim de semana. Descubra as diferenças, porque há mesmo muitas, na fotogaleria.

