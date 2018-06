Há um novo busto de Cristiano Ronaldo no aeroporto da Madeira. O antigo foi substituído

Tiraram-se fotografias, fizeram-se sketches de humor e analisaram-se todas as parecenças e diferenças entre o busto de Cristiano Ronaldo feito pelo madeirense Emanuel Santos e o rosto do atleta. Quem não o viu ao vivo pode nunca ter oportunidade de o fazer: o busto, colocado no aeroporto da Madeira, foi substituído por uma nova escultura.

Cristiano Ronaldo ganha novo busto de bronze, sem rugas, na Ilha da Madeira https://t.co/Rmy3OfUdHw pic.twitter.com/XO20ipxkwf — Caio Rocha (@caio_asrocha) June 17, 2018

À TSF e ao DNMadeira, o diretor do aeroporto, Duarte Ferreira, disse não ter conhecimento da substituição. Mas o irmão do jogador do Real Madrid, Hugo Aveiro, confirmou ao Económico Madeira que o novo busto é real, foi feito a pedido da família e é da autoria de um escultor espanhol. A nova versão retira as rugas a Cristiano Ronaldo e o jogador aparece com uma pose mais séria, não esboçando um sorriso como na anterior versão.

As fotografias já circulam e as primeiras reações também. O escultor que fez a primeira versão, o madeirense Emanuel Santos, disse estar triste com a substituição — mas não fez mais comentários. A polémica com o busto motivou muitos comentários nas redes sociais e diversas rubricas de humor.

Em entrevista à SIC, há perto de um ano, Emanuel Santos tinha dito que falou com Cristiano Ronaldo e que este gostou do seu busto: “O Cristiano gostou. Começou por ver em fotografias que a família lhe enviou e gostou. Entretanto pediu-me para alterar umas pequenas rugas.”

O jogador “não queria um aspeto tão pesado no busto, queria um aspeto mais jovial — o que é normal, visto ser um tanto vaidoso”, disse Emanuel Santos, também autor de um busto do colega galês de Ronaldo no Real Madrid, Gareth Bale.

As outras versões

O escultor foi desafiado pelo site de futebol Bleacher Report para fazer um novo busto do avançado do Real Madrid e apresentou uma escultura mais consensual.

No interior do Museu de Madrid há um outro busto de Cristiano Ronaldo, feito por Navarro Arteaga. O escultor sevilhano foi o autor do monumento funerário da Duquesa de Alba, que morreu em novembro de 2014, e uma das suas obras encontra-se exposta nos jardins do Vaticano. Apesar de mais habituado a temas religiosos, Arteaga, de 52 anos, decidiu abrir uma exceção para o jogador português a pedido do filho que, depois de ter visto o famoso (e menos consensual) busto de Cristiano Ronaldo no Aeroporto da Madeira, lhe pediu que fizesse um novo, conta o El Mundo.

