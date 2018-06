Primeiros migrantes do navio Aquarius chegaram ao porto de Valência

Os primeiros migrantes socorridos pelo navio Aquarius, da organização não-governamental SOS Mediterranée, começaram a chegar este domingo ao porto de Valência, em Espanha, revelaram as agências internacionais.

Segundo a agência France Presse, os primeiros migrantes do Aquarius chegaram ao porto de Valência pelas 5h33 (hora portuguesa), ao passo que a agência EFE descrevia, à mesma hora, que a silhueta branca do Dattilo, o barco de patrulha da guarda costeira italiana em que viajaram 274 migrantes estava já alinhada na entrada do porto espanhol, onde deverá atracar às 7h00, depois de oito dias de travessia.

O porto de Valencia está preparado para receber a chegada repartida de 630 migrantes que viajam a bordo de três barcos: 274 no Dattilo, 106 no Aquarius (que será o segundo a chegar) e 250 no navio da armada italiana Orione, o último que está previsto entrar no porto espanhol.

