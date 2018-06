Ronaldo também marca golos em Lego. Uma perspetiva diferente de ver o Portugal-Espanha

A exibição de Cristiano Ronaldo contra a Espanha foi destaque um pouco por todo o mundo. O terceiro golo, que deu o empate, foi o ponto alto de uma noite onde o capitão português marcou três vezes. A FIFA elegeu mesmo o golo do avançado o melhor dos primeiros três dias do Mundial.

Já houve vídeos das reações no estádio, nos cafés e até mesmo em Times Square. Já quase todos vimos e revimos os lances que garantiram ao seleção nacional o empate contra nuestros hermanos. E até já ouvimos até o golo narrado na rádio. Depois de tudo isto só faltava mesmo o resumo do jogo em Lego. O canal do Youtube My Funny Games Builder já costuma fazer estas brincadeiras e não deixou passar o encontro de sexta-feira.

Desde golos de Ronaldo, Diego Costa — com a cotovelada sobre Pepe no primeiro golo — e Nacho, às celebrações do capitão, este vídeo mostra a partida de uma forma diferente.

