Sylvester Stallone investigado por crimes sexuais. Ator nega

Sylvester Stallone está a ser investigado por um alegado crime de abuso sexual. A Vanity Fair adianta que a queixa foi apresentada por uma mulher que diz ter sido abusada sexualmente por Stallone nos anos 90. O ator norte-americano, de 71 anos, nega as alegações.

Segundo a CNN, o caso está a ser analisado por uma equipa da Procuradoria de Los Angeles que investiga alegados crimes sexuais no mundo do entretenimento.

O porta-voz do gabinete do procurador, Greg Risling, adiantou que o caso chegou às mãos da procuradoria através da Polícia de Santa Monica, em novembro de 2017. O advogado de Stallone, Martin Singer, referiu que a mulher em causa teve um relacionamento com o ator, conhecido pelos seus desempenhos enquanto Rocky e Rambo, nos anos 80.

“O meu cliente nega categoricamente as alegações”, afirmou o advogado do ator, considerando “revoltante” que tanto a procuradoria como a polícia tenham “anunciado esta informação porque faz com que o público ache que há ali qualquer coisa”.

Desde 2016 que, no estado da Califórnia, certos crimes sexuais como violação, sodomia e abuso sexual de uma criança deixaram de prescrever, mas a lei só se aplica a crimes cometidos após 1 de janeiro de 2017 e a crimes que não tinham prescrito até essa data.

Esta não é a primeira acusação de abuso sexual contra Stallone. Em 1986, o ator já tinha sido acusado por uma adolescente de 16 anos, mas a vítima acabou por não apresentar queixa.

