Trump quer nomear diretora para Departamento de Proteção ao Consumidor

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende nomear uma directora associada do Escritório de Administração e Orçamento para liderar a agência governamental de fiscalização do consumidor, anunciou a Casa Branca.

Num comunicado em que anuncia a decisão, a porta-voz Lindsay Walters disse que Kathy Kraninger “trará uma nova perspetiva e uma experiência de gestão muito necessária” para o Departamento de Proteção Financeira ao Consumidor, que o governo está a tentar redefinir como Departamento de Proteção Financeira ao Consumidor, segundo a agência Associated Press.

O chefe do orçamento de Trump, Mick Mulvaney, tem sido o diretor interino do departamento, juntando ao cargo a chefia do Escritório de Administração e Orçamento desde o final de novembro, quando seu antecessor, Richard Cordray, renunciou.

Na sua declaração, Walters disse que a agência foi “atormentada por gastos excessivos, operações disfuncionais e agendas politizadas” no passado e que Kraninger continuaria a implementar as políticas que Mulvaney implementou.

O Senado deve confirmar sua indicação.

O Departamento de Proteção Financeira ao Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau) foi criado após a crise financeira de 2008 para garantir que os clientes não estavam a ser explorados e que os bancos cumpriam as leis de proteção ao consumidor.

Cordray, nomeado pelo presidente Barack Obama, foi criticado pelos republicanos no Congresso por ter excesso de zelo, mas foi elogiado pelos defensores dos consumidores por ir atrás dos bancos por irregularidades.

No início do mês, Mulvaney dissolveu um grupo de especialistas externos que atuam como uma caixa de ressonância para a agência federal de fiscalização em questões econômicas e financeiras importantes, bem como políticas.

Os funcionários do departamento disseram que o conselho será reconstituído no outono, provavelmente com menos do que a atual associação de 25 pessoas.

Nenhum dos atuais membros do conselho, que normalmente cumprem mandatos de três anos, se pode candidatar.

Mulvaney também deu grandes aumentos de salário aos deputados que contratou para ajudá-lo a administrar o departamento.

