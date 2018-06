WhatsApp vai deixar de funcionar nestes telemóveis e sistemas operativos

O WhatsApp é uma das aplicações mais utilizadas nos telemóveis, mas vai deixar de funcionar em alguns telefones e sistemas operativos.

O anúncio foi feito no blogue da empresa, esta semana. Aliás, a lista de telemóveis e sistemas operativos em que a aplicação deixará de estar disponível tem vindo a ser atualizada ao longo dos anos e a última atualização foi feita no passado dia 13 de junho.

A partir de 31 de dezembro de 2018, os utilizadores do Nokia S40 deixarão de conseguir utilizar o WhatsApp. Já para os telefones com as versões do sistema operativo Android 2.3.7 e iPhone iOS 7 (e anteriores), a aplicação deixará de funcionar a partir de 1 de fevereiro de 2020.

“Como vamos deixar de desenvolver ativamente para estas plataformas, algumas das funcionalidades podem deixar de funcionar a qualquer momento”, lê-se na publicação.

Sim, são más notícias: ou consegue fazer uma atualização do sistema operativo do seu telemóvel, caso tenha um dos sistemas operativos indicados, ou então terá mesmo de comprar um telemóvel novo — com um sistema operativo mais moderno. Isto, claro, se não estiver disposto a abdicar do WhatsApp.

Em 2017, a aplicação deixou de estar disponível nos BlackBerry OS e BlackBerry 10, nos Nokia Symbian S60 e nos telemóveis com o sistema operativo Windows Phone 8.0 (e anteriores sistemas operativos).

“Embora estes dispositivos móveis tenham sido uma parte importante da nossa história, eles não oferecem o tipo de eficiência de que precisamos para expandir as funcionalidades das nossas apps no futuro. Foi uma decisão difícil, mas foi a decisão certa para dar às pessoas melhores formas de se manterem em contacto com os amigos, familiares e pessoas de quem gostam utilizando o WhatsApp”, lê-se ainda no blogue.

