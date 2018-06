A nova moradora da Moncloa: sai Rico, entra Turca

Chama-se Turca, é uma cadela da raça cão de água português e é a mais recente inquilina do Palácio da Moncloa que Pedro Sánchez destacou esta segunda-feira. As imagens foram divulgadas pela sua equipa na conta de Twitter da presidência.

Tras su carrera matinal, @sanchezcastejon prepara una importante semana de trabajo con su equipo. #FelizLunes pic.twitter.com/k58kW89pnf — La Moncloa (@desdelamoncloa) June 18, 2018

Sánchez e a família adotaram a cadela de pêlo branco e preto em dezembro do ano passado, como o próprio divulgou à altura no Instagram: “Este ano de 2017 deixa-nos um novo membro na família. Turca é uma bonita cadela de água, toda nobreza e doçura”, escreveu o à altura líder do PSOE.

O Palácio da Moncloa e os seus amplos jardins continuam, por isso, a ter uma mascote canina. Antes de Turca, Mariano Rajoy tinha levado consigo para a Moncloa o pointer inglês Rico, como relembra o El Confidencial.

Estas imagens, onde também se vê Sánchez a correr pela manhã com uma camisola comemorativa dos Jogos Olímpicos de Barcelona, são as primeiras de caráter mais intimista a serem divulgadas pela equipa do presidente do Governo, destoando das imagens de tom mais formal divulgadas aquando da tomada de posse ou do encontro com o primeiro-ministro da Irlanda.

O destaque foi igualmente dado na informação de agenda enviada por email, destaca o El Confidencial, onde se podia ler: “O presidente do Governo, Pedro Sánchez, antes de iniciar uma importante semana de trabalho, prepara-se com uma corrida matinal e depois de cumprimentar a sua cadela Turca, reúne-se com a sua equipa e com a vice-presidente e ministra da Presidência, Relações com as Cortes e Igualdade, Carmen Calvo, para preparar a sua agenda”.

Os jornais espanhóis definem a medida como uma estratégia para “desviar a atenção” de polémicas como a demissão do ministro da Cultura (por irregularidades fiscais) e para variar do tom mais institucional que tinha sido adotado até agora.

