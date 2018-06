Mihajlovic no Sporting: “O primeiro objetivo é fazer melhor do que no ano passado”

Sinisa Mihajlovic, anunciado esta segunda-feira novo treinador do Sporting, disse estar cá “para fazer as coisas bem” e prometeu uma melhoria dos resultados do clube. “O primeiro objetivo é fazer melhor do que no ano passado. Queremos ser protagonistas no campeonato e fazer uma boa Liga Europa”, disse durante a apresentação aos sócios, transmitida no canal do clube.

O treinador sérvio revelou que o presidente o procurou “com insistência” e que já está a trabalhar com Bruno de Carvalho e Augusto Inácio há algum tempo. “Estamos em plena sintonia com o presidente”, acrescentou.

Sobre o que espera do plantel no próximo ano, Mihajlovic diz que “a equipa tem de ter coração, coragem e qualidade e deve honrar a camisola do Sporting porque é uma camisola muito importante.”

Bruno de Carvalho anuncia quatro regressos a Alvalade e promete reforços ainda esta semana

Através de (mais uma) publicação no Facebook, Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, revelou que ainda esta semana vão começar a ser anunciados os novos reforços do plantel da equipa principal de futebol para a próxima época. O presidente dos leões anunciou ainda quatro regressos a Alvalade: Francisco Geraldes, Matheus Pereira, Ryan Gauld e Carlos Mané, que estiveram emprestados na época passada.

Já confirmados para integrar a equipa estão Raphinha, Marcelo e Bruno Gaspar.

