Cabeçada de Harry Kane derrubou muro tunisino e deu a vitória à Inglaterra

A Inglaterra ganhou esta segunda-feira por 2-1 à Tunísia, com o golo da vitória a ser marcado já para lá dos 90 minutos. Quem pensava que a seleção dos três leões ia ter uma tarefa fácil contra os tunisinos enganou-se. Aliás, várias das equipas mais fortes deste Mundial tiveram dificuldades contra adversários teoricamente mais fracos: a Argentina empatou com a Islândia, a Alemanha perdeu com o México, o Brasil empatou com a Suíça e a França teve dificuldade para ganhar à Austrália.

Por isso mesmo, a forma sofrida como a Inglaterra bateu a Tunísia nem é muito surpreendente. Os ingleses entraram melhor e logo aos três minutos Lingard permitiu uma grande defesa ao guarda-redes Hassen. O primeiro golo surgiu com naturalidade aos 11 minutos: depois de um canto marcado do lado esquerdo do ataque inglês, John Stones cabeceou e Hassen voou para uma grande defesa. Na recarga, Harry Kane só teve que encostar. O avançado do Tottenham estreou-se a marcar numa grande competição de seleções. Na sequência do lance, e devido à forma como caiu depois de defender o cabeceamento de Stones, o guardião tunisino teve que ser substituído e durante o resto da partida as câmaras mostraram-no já com o braço ao peito. Um abandono inglório para aquele que estava a ser o melhor homem da Tunísia.

Depois de ter ficado em branco no Euro 2016, Kane estreia-se a ⚽marcar em grandes competições pic.twitter.com/xVejvCqAkY — playmakerstats (@playmaker_PT) June 18, 2018

Aos 35 minutos chegou o golo das Águias de Cartágo. Kyle Walker derrubou Ben Youssef dentro da área e, da marca dos 11 metros, Sassi fez o primeiro golo de uma seleção africana neste Mundial.

The first African goal of the 2018 FIFA #WorldCup ????????????#TUNENG pic.twitter.com/sGvKaOdQKq — FIFA World Cup ???? (@FIFAWorldCup) June 18, 2018

Mas a Inglaterra manteve o ritmo elevado e foi à procura do golo, com Lingard a ser o rosto do desperdício. Por duas vezes em dois minutos, o jogador do Manchester United não aproveitou boas oportunidades para desfazer a igualdade.

Na segunda parte a Inglaterra foi mais lenta nos processos e com o passar do tempo a Tunísia começou a construir um muro em frente à baliza de Ben Mustapha, na esperança de tentar levar um ponto contra um dos favoritos do grupo. E quase conseguia, não fosse Harry Kane derrubar esse muro com uma cabeçada aos 91 minutos. Depois de um canto do lado direito, Maguire desviou de cabeça para o segundo poste, onde apareceu Kane a fazer o 2-1. Desde o Mundial 1990, em Itália, que nenhum jogador inglês marcava dois golos no mesmo jogo.

Desde 1990 que nenhum jogador da ????????????????????????????Inglaterra bisava em jogos do Campeonato do Mundo:

1990 Lineker ???? Camarões

2018 KANE ????Tunísia pic.twitter.com/xKM4UNvWfV — playmakerstats (@playmaker_PT) June 18, 2018

O resultado final dá à Inglaterra a primeira vitória na jornada inaugural numa grande competição desde 2006, quando derrotaram o Paraguai no Mundial da Alemanha. De resto, no torneio deste ano, todas as equipa africanas perderam os seus jogos: Egito, Marrocos, Nigéria e Tunísia.

A Inglaterra tem uma equipa jovem, que vai tentar devolver a glória alcançada no Mundial 1966. Mas a juventude também pode significar pouca experiência. Dos titulares, o jogador com mais internacionalizações era Henderson, com 40 presenças. Jordan Pickford, com os seus 24 anos, é o mais novo guarda-redes de sempre a vestir a camisola inglesa num Mundial.

A ????????????????????????????Inglaterra joga com uma equipa jovem e pouco experiente na seleção: Henderson é o mais internacional entre os titulares (40 jogos) e 3 jogadores nem 10 internacionalizações têm (Pickford, Maguire e Trippier) pic.twitter.com/ISm8Kl6oJK — playmakerstats (@playmaker_PT) June 18, 2018

