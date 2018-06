Estreantes do Panamá incapazes de contrariar favoritismo belga

A Bélgica venceu esta segunda-feira o Panamá por 3-0. O jogo não teve grande história, com os belgas a confirmarem o favoritismo e a venceram tranquilamente a seleção que se estreia este ano em Mundiais de futebol. O jogo foi sempre disputado num ritmo baixo e, apesar da boa réplica da equipa panamense — que nunca se encolheu –, os belgas arrancaram uma vitória natural, mas que ainda não foi um verdadeiro teste ao que pode valer esta seleção no torneio da Rússia.

A primeira parte chegou ao fim sem golos e o empate ao intervalo era um resultado aceitável, nem que seja para premiar o facto de o Panamá ter tentado não colocar simplesmente os 11 jogadores atrás da linha da bola. A segunda parte arrancou com o golo belga, naquele que foi o melhor momento do jogo. Román Torres aliviou um cruzamento, a bola sobrou para Mertens que, do vértice direito da área do Panamá, rematou de primeira para o fundo da baliza de Jaime Penedo. O jogador do Nápoles voltou a marcar na 1.ª jornada do Mundial, depois de já o ter feito em 2014 frente à Argélia.

????????Dries Mertens marca novamente no 1.º jogo num Mundial pela ????????Bélgica:

vs ????????Argélia (2014), vs ????????Panamá (2018) ⚠️Fez o 15.º golo (72 jogos), o 2.º em jogos consecutivos (vs ????????Costa Rica e ????????Panamá) pic.twitter.com/H5S9E9guAL — playmakerstats (@playmaker_PT) June 18, 2018

Os outros dois golos foram marcados por Lukaku, aos 69′ e aos 75′. O avançado do Manchester United marcou 27 golos nos últimos 27 jogos pela seleção. O jogo caminhou para o final e a destacar há apenas a entrada de Thorgan Hazard, irmão mais novo de Eden Hazard.

O Bélgica venceu no primeiro jogo do grupo G e já não perde na fase de grupos de Mundiais desde 1994, quando foi derrotada pela Arábia Saudita por 1-0.

BÉL-PAN, faltam 0'

Última derrota belga na fase de grupos

1994 SAU 1-0

(daí para cá, 4v 5e) pic.twitter.com/C86b63nP0Y — Rui Miguel Tovar (@ruimtovar) June 18, 2018

Continuar a ler