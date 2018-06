Federação Portuguesa de Futebol vai ter canal de televisão, Nuno Santos é o diretor

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai ter um canal de televisão a partir de março de 2019. O projeto vai ter como diretor o jornalista Nuno Santos, antigo diretor de informação da RTP e ex-diretor da SIC Notícias. O canal vai chamar-se “11”.

A notícia foi avançada pelo jornal Jornal Económico, que adianta que a FPF está a planear ter um canal de televisão com um alcance de quatro milhões de lares e que concentrará a sua programação no acompanhamento de jogadores, técnicos e responsáveis das equipas do futebol nacional.

O Público escreve ainda que a acompanhar Nuno Santos estarão jornalistas como Jaime Cravo (ex-Sport TV contratado pela FPF em fevereiro deste ano), Sara Freitas (ex-jornalista do Porto Canal), Andreia Sofia Matos (antiga jornalista da TVI, onde apresentou até 2016 os programas “MaisFutebol” e “MaisTransferências”) e Jorge Leitão (ex-jogador e treinador do Arouca, clube que deixou no final de maio).

