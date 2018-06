O guarda-redes que travou Messi é produtor de cinema

Até àquele minuto do jogo de sábado, em que a Islândia empatou com a Argentina, Hannes Thor Halldorsson era um completo desconhecido. Aos 34 anos a sua história prende-se com um acaso, porque ninguém o queria a jogar futebol, mas quando travou o penálti de Lionel Messi, o nome dele caiu na boca do mundo. E até os pequenos vídeos que produz numa carreira profissional paralela, que ainda assim lhe dá mais dinheiro que o futebol, ganharam de repente centenas de comentários no Youtube.

Um dos jornais que agora fala dele é o El Español que conta como Halldorsson tentou entrar no pensamento de Messi, naquele momento do penálti. “Fiz o meu trabalho de casa”, disse no final do jogo do Mundial, sem esconder o sorriso. “Eu estudei o Messi. Tentei entrar na sua cabeça e tinha uma ideia do que poderia sair dali”, explicando como terá adivinhado o rumo do chuto do jogador argentino.

Até àquele momento Halldorsson era “um completo desconhecido” que chegou à 3.ª divisão por acaso. “Ninguém o queria a jogar”, dizem, até ao dia em que faltou um guarda-redes e era preciso um substituto. A partir daí não mais largou a bola, mas estava longe de pensar que se tornaria um jogador profissional, jogaria no Mundial e travaria um golo de Messi. Uma realidade demasiado distante.

Paralelamente, o jogador conseguiu compatibilizar o futebol com a sua profissão de produtor de vídeo e, depois, como diretor de cinema. “Ganho mais com isso do que como jogador de futebol”, admitiu antes do Mundial da Rússia — para o qual até produziu o vídeo oficial da sua equipa, da Islândia, ao qual deu o nome de “Juntos”.

