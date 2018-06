Pedro Sánchez até ao fim — o primeiro-ministro espanhol só quer ir a eleições em 2020

O presidente de Governo de Espanha, Pedro Sánchez, disse em entrevista à TVE que quer levar a legislatura até ao fim e que por isso só admite uma ida às urnas em 2020. Pedro Sánchez é presidente de Governo desde 2 de junho, dia em que uma moção de censura derrubou o governo de Mariano Rajoy.

“Quero convocar eleições em 2020, quero ir até ao fim da legislatura”, disse à TVE, numa entrevista nesta segunda-feira à noite.

Antes de a moção de censura ser discutida no Congresso dos Deputados, Pedro Sánchez já tinha dito que não ia convocar eleições antecipadas, mas que fá-lo-ia “o mais cedo possível”. Perante as exigências de eleições antecipadas por parte do Ciudadanos, partido que acabou por não apoiar a moção de censura socialista, o líder do PSOE disse que a prioridade seria devolver “estabilidade” e “normalidade política” a Espanha e só depois disso ir a eleições.

O Podemos, partido que apoiou desde o início a moção de censura de Pedro Sánchez, também não defende umas eleições antecipadas.

Da parte do Partido Popular, também não há nenhum pedido de eleições antecipadas. Neste momento, o partido de Mariano Rajoy está a braços com uma crise interna, depois de este último se ter demitido e ter aberto o caminho a umas eleições internas.

Já há quatro candidatos (e pode haver mais) a sucessor de Rajoy no PP

Para já, há quatro candidatos à liderança do partido: o deputado e vice-secretário-geral do PP, Pablo Casado Blanco; o ex-ministro de Mariano Rajoy, José Manuel García-Margallo; o deputado José Ramón García Hernández e o ex-líder da juventude do PP, José Luis Bayo.

A estes nomes pode ainda juntar-se o da secretária-geral do partido, María Dolores de Cospedal, que já anunciou uma conferência de imprensa para as 11h00 locais (10h00 de Lisboa) de terça-feira. Na imprensa espanhola, é também dado como uma forte probabilidade o anúncio de candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, número dois do governo de Mariano Rajoy. Porém, a ex-vice Presidente de Governo não tem nenhum anúncio marcado.

Além destes nomes, o presidente do governo regional da Galiza, Alberto Núñez Feijóo, anunciou esta segunda-feira que não está disponível para avançar para uma candidatura à liderança do Partido Popular.

O prazo para registar candidaturas termina às 14h00 locais (13h00 de Lisboa) de quarta-feira.

Maioria de espanhóis querem eleições antecipadas

Este domingo, foi publicada uma sondagem, da DYM Politics, onde ficou apurado que mais de metade dos espanhóis — em concreto, 50,4% — quer eleições antecipadas, ao passo que 40,2% preferem ir a eleições só em 2020. Os restantes 9,4% não respondem.

Na mesma sondagem, ficou também determinado que o partido vencedor de umas eleições antecipadas seria o PSOE, com 27,1%. Seguir-se-ia o PP com 24,9%; o Ciudadanos com 20,6%; o Unidos Podemos (junção da Esquerda Unida com o Podemos) com 14,6; e os restantes 12,8% seriam espalhados por partidos mais pequenos e de caráter regionalista. Em relação às eleições de 2016, estes resultados representariam uma subida do PSOE e do Ciudadanos e uma descida do PP e do Unidos Podemos.

