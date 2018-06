Slimani é o principal alvo para o ataque do Sporting e pode ser um dos reforços apresentados esta semana

Bruno de Carvalho apresentou mesmo Sinisa Mihajlovic esta segunda-feira, depois de ter fechado com o técnico que aterrou ontem ao final da noite em Lisboa vindo de Roma os últimos pormenores que faltavam limar num acordo por três anos. Com isso, cumpriu mais uma das promessas que tinha deixado a nível de timing até ao arranque oficial da temporada, na quinta-feira. E não vai ficar por aqui, porque entretanto já revelou também que haverá reforços (plural) até ao final da semana.

Apesar do contexto de crise institucional dos leões, Artur Torres Pereira, presidente da Comissão de Gestão do clube nomeada pelo líder demissionário da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, admitiu esta noite na CMTV que, mesmo não sendo a sua opção a escolha do antigo técnico do Torino, “é indiscutível que Bruno de Carvalho tem os poderes necessários enquanto número 1 da SAD para fazê-lo”. Assim, e apesar da suspensão do clube, existe luz verde para que possa ir fechando todas as pastas em aberto em conjunto com Inácio, o diretor geral do futebol. E é isso que está a acontecer, apesar das reservas levantadas pelo seu antigo vice do Conselho Diretivo “por se encontrar nesta altura suspenso”.

A questão do guarda-redes é sensível porque, apesar da saída a mal de Rui Patrício (hoje apresentado pelo Wolverhampton) por rescisão unilateral de contrato, ninguém na estrutura da sociedade verde e branca coloca em causa o peso que o dono da baliza da Seleção Nacional neste Campeonato do Mundo teve durante 12 épocas consecutivas, entre 2006 e 2018. O espanhol Adan, que passou pelo Real Madrid e está agora no Betis, foi um dos nomes já falados, mas a contratação de Mihajlovic parece ter dado outra força aos elementos referenciados na Serie A, nomeadamente Emiliano Viviano, internacional italiano da Sampdória.

No ataque, o principal objetivo para render o goleador Bas Dost já está eleito e é um nome bem conhecido: Islam Slimani. De acordo com informações recolhidas pelo Observador, o avançado argelino, a quem os leões desejaram esta segunda-feira os parabéns pelo 30.º aniversário, já mostrou vontade de regressar a Alvalade, da mesma forma como o Sporting, que sempre teve o dianteiro debaixo de olho, tem agora outra margem negocial com o Leicester para poder chegar a um acordo de empréstimo. Entre os vários fatores favoráveis ao negócio destacam-se o conhecimento do clube (quebrando qualquer período de adaptação) e a intenção do próprio jogador dar outro rumo à carreira após a experiência menos conseguida em Inglaterra.

SLI SLI SLIMANI! ???? O @slimaniislam completa hoje 30 anos. ???? Parabéns, Leão! ???? pic.twitter.com/tcsVa4P4Io — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) June 18, 2018

“Adoro o Sporting. Foi uma etapa muito importante na minha carreira. Voltar? No futebol não há impossíveis. Espero voltar um dia, claro, pois estamos a falar de um clube do qual eu gosto muito. Não há Slimani, mas o Sporting é uma equipa recheada de bons jogadores”, revelou o jogador ao jornal O Jogo, em vésperas da final da Taça de Portugal com o Desp. Aves. Curiosamente, o jogador não deixou de mostrar o carinho do clube quando, integrado na seleção da Argélia que defrontou Portugal no último jogo particular antes do Mundial, colocou um coração verde ao passar por Alvalade no seu Instagram.

