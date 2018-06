Tiroteio na Suécia faz pelo menos cinco feridos

Um tiroteio na cidade de Malmö, na Suécia, fez pelo menos cinco feridos. A polícia está no local e diz que não há razões para alarme público.

“Destacámos muitos recursos para esta ocorrência, que já está estabilizada. Fizemos um perímetro em torno da zona de crime e uma passagem para as urgências hospitalares”, disse aos media no local Stephan Söderholm, da polícia de Malmö.

O estado de saúde dos feridos é para já desconhecido, mas a polícia já adiantou que já foram levados para um hospital. Segundo o jornal Aftonbladet, os feridos são todos homens.

O canal de notícias da televisão pública sueca, o SVT Nyheter, dá conta do relato de testemunhos que indicam que a arma utilizada era automática, disparando vários tiros de forma repetida. De acordo com o jornal Aftonbladet, ouviram-se entre 15 a 20 tiros.

De acordo com o jornal Sydsvenskan, o tiroteio aconteceu no avenida de Drottninggatan, no centro de Malmö. O tiroteio aconteceu perto de um cibercafé, mas as vítimas estariam todas no exterior daquele estabelecimento.

O tiroteio aconteceu às 20h13 locais (19h13 de Lisboa).

[Em atualização]

