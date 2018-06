Adeptos a limparem as bancadas do estádio? Na Rússia há quem dê o exemplo

Copos, garrafas, caixas e papeis espalhados pelas bancadas dos estádios no final de cada jogo. Este é um cenário familiar para os adeptos de futebol e em torneios de grande dimensão, como o Mundial, consegue tornar-se ainda mais visível.

No entanto, há adeptos que também sabem dar o exemplo e da Rússia já chegaram imagens disso. Esta terça-feira, os adeptos do Senegal e do Japão, depois dos jogos da respetiva equipa, pegaram em sacos de plásticos e fizeram questão em limpar os estragos que foram feitos durante o jogo.

“Adeptos do Senegal limpam a sua secção antes de saírem do estádio, depois de uma vitória histórica. Como é possível não os adorarmos?”, escreveu um utilizador do twitter.

#SEN fans cleaning their section before leaving the stadium after an historic victory. How can one not love them? pic.twitter.com/93yf823YTU — Lucas R. ???????? (@lucasammr) June 19, 2018

Também no jogo do Japão com a Colômbia, na Arena Mordóvia, em Saransk, os fãs que estavam na bancada quiseram gravar o momento para partilhar com o mundo. “Sigamos todos o exemplo do Japão”, disse um adepto colombiano, depois da derrota da equipa por 2-1. No vídeo é possível ouvir o adepto a dar os parabéns aos japoneses, não só pelo resultado, mas também pelo gesto.

Continuar a ler