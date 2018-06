Comunidade das Beiras e Serra da Estrela adquire sistema de videovigilância

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) vai investir 753.900 euros na aquisição de um sistema de videovigilância para incêndios florestais, que cobrirá a “quase totalidade” do seu território, foi anunciado esta terça-feira.

O Sistema de Acompanhamento e Apoio Remoto à Decisão Operacional, no âmbito da prevenção e gestão de riscos de incêndio, contempla a instalação de 17 torres de videovigilância e de apoio à decisão, “que estarão ligadas a dois Centros de Gestão e Controlo, um na Guarda e outro em Castelo Branco”.

A CIM-BSE, que tem sede na Guarda, explica em comunicado enviado à agência Lusa que o investimento se insere no plano de desenvolvimento e coesão territorial. Com o sistema, aquela entidade pretende “dotar os agentes de proteção civil, especialmente bombeiros e GNR, de mecanismos que possibilitem uma intervenção mais rápida na verificação de riscos de incêndio e um apoio à decisão mais eficiente no combate aos fogos” rurais.

A CIM-BSE é constituída por 15 municípios, sendo 12 do distrito da Guarda (Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Guarda, Gouveia, Manteigas, Meda, Pinhel, Seia, Sabugal e Trancoso) e três do distrito de Castelo Branco (Belmonte, Covilhã e Fundão).

O contrato para aquisição do Sistema de Acompanhamento e Apoio Remoto à Decisão Operacional, no âmbito da prevenção e gestão de riscos de incêndio, foi assinado na última reunião do Conselho Intermunicipal da CIM-BSE, realizada no dia 12, em Belmonte.

O projeto é apoiado por fundos da União Europeia através do Portugal 2020, no âmbito do POSEUR — Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, com uma comparticipação de 85% do Fundo de Coesão, indica a nota.

