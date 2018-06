Dolores Aveiro é a estrela da nova campanha de promoção do SNS 24

— Boa tarde, é o meu menino, eu estou a vê-lo agarrado à canela com dores!

É desta forma que começa o vídeo da nova campanha de promoção da linha telefónica SNS 24, que conta com a participação de uma personalidade pública muito ligada ao futebol nacional, embora não seja conhecida por estar dentro das quatro linhas.

“Ele está aí ao seu lado?”, pergunta-lhe a pessoa que atende a chamada no SNS 24.

“Não, não está, minha senhora”, responde a utente. E depois explica: “Está na Rússia”. E é nessa altura que o vídeo corta para Dolores Aveiro, sentada no sofá de casa, com o cachecol da seleção ao pescoço e diante de uma televisão que transmite um jogo da seleção.

“A seleção nacional é mais uma razão para ter o SNS 24 sempre à mão”, ouve-se já no fim do anúncio, em voz off.

De acordo com o Ministério da Saúde, esta campanha tem como principais objetivos o aconselhamento ao cidadão e a divulgação dos vários serviços do SNS 24, disponível no número de telefone 808 24 24 24.

Continuar a ler