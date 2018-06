Pizzas enchem as barrigas e… os buracos das ruas

Será que todas aquelas deliciosas pizzas que já ingeriu podiam contribuir para acabar com os buracos que persistem em aparecer, qual cogumelos, na sua rua? É uma ideia magnífica e muito popular, tanto mais que a reparação das “crateras” no asfalto é gratuita.

O estranho projecto nasceu da criatividade da Domino’s, o conhecido fabricante de pizzas que, além da cadeia de restaurantes própria, também vende para fora, concorrendo com a Pizza Hut. O objectivo é reparar os buracos que surgem nas ruas por essa América fora – que valia adaptar igualmente ao nosso país, uma vez que também temos por cá a Domino’s e ‘crateras’ é coisa que não falta –, sem custos para os clientes ou para as cidades.

A ideia surgiu pela necessidade de fazer frente às queixas constantes de clientes, cujas pizzas se degradaram depois de uma travagem brusca para evitar um buraco, ou pelo salto que o carro dá quando não se consegue evitar. A situação é tão regular que a Domino’s criou um seguro, que garante que a pizza chega sempre impecável a casa do cliente. Mesmo que o seu filho decida sentar-se em cima dela, basta voltar ao restaurante para receber uma igual, sem marcas do traseiro do petiz.

Segundo a Domino’s, da ideia do seguro – que continua a ser oferecido – evoluíram para a reparação do mau piso, uma vez que se tornou óbvio que um asfalto imaculado, ou quase, ajudava a encher melhor a barriga. Assim, o cliente tem apenas de queixar-se sobre o estado das ruas, entre o restaurante mais próximo da Domino’s e a sua casa, e esperar que seja o seu pedido seja considerado.

O programa arrancou em Milford, em Delaware, onde no primeiro par de semanas uma equipa de operários reparou 40 buracos em 10 ruas, pintando depois o símbolo da Domino’s sobre o asfalto recém-aplicado. De Milford, o programa vai ser alargado a 17 outras cidades – cujos responsáveis aceitem a ajuda da empresa, o que curiosamente nem sempre acontece –, com a Domino’s a desafiar os clientes a candidatarem o local onde habitam para que, também aí, as pizzas saciem o apetite e… “tapem” os buracos das ruas.

