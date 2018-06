Futsal. Ricardinho recusa transferência para Alvalade

O Inter Movistar, de Ricardinho, sagrou-se esta terça-feira pentacampeão espanhol de futsal, ao bater o FC Barcelona no quinto jogo do play-off de campeão, por 3-1, no desempate por grandes penalidades, após um empate a uma bola. No final do jogo, aos microfones da Cadena Cope, o jogador português afastou uma eventual transferência para o clube de Alvalade: “Sim, sim, eu continuo no Inter Movistar” na próxima época.

Depois de nos primeiros quatro jogos a final ter estado empatada 2-2, a “negra” pendeu para a equipa de Ricardinho, que não alinhou devido a uma lesão na coxa esquerda e que comemorou o quinto título nacional em igual número de épocas ao serviço dos espanhóis.

Os catalães adiantaram-se aos 10 minutos por Dyego, mas o ex-benfiquista Elisandro empatou no segundo tempo, aos 36, antes de, nas grandes penalidades, o brasileiro Gadeia bater o penálti decisivo, após Lozano falhar o segundo penálti dos “culés”.

Para o Inter, este é o quinto título consecutivo e o 13.º da sua história, numa época em que venceu também, e pela segunda vez consecutiva, a UEFA Futsal Cup, frente ao Sporting, e foi finalista vencido da Taça de Espanha, frente ao Jaén.

Vitória de uns, desilusão para outros. Ricardinho ainda celebrava o título quando deixou claro que não vai deixar o clube espanhol. “Se tenho contrato é para continuar”, disse à Cadena Cope, concretizando logo de seguida: “Sim, sim, eu continuo no Inter Movistar.”

É um desfecho amargo para o presidente do Sporting. Bruno de Carvalho alimentava o sonho de concretizar a transferência de Ricardinho para Alvalade, como reforço de peso da equipa de futsal dos leões, e, durante algumas semanas, o jogador até alimentou o suspense. No início do mês, admita: “Não se se vou ou se fico”, dizia à rádio Marca. Ficará.

