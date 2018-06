Kia em Portugal agora só com Soul eléctrico

Já terminou a produção do Kia Soul para o mercado europeu com motores de combustão, a gasolina (não proposto entre nós) ou diesel. A partir de agora, só há modelos em stock e os 100% eléctricos alimentados por bateria, ou seja, o Soul EV, cuja estética á ainda mais apetecível do que a versão com motores térmicos.

Em 2017 as vendas europeias do Kia Soul ascenderam a 12.100 unidades, das quais 5.400 eram eléctricas, o que levou o fabricante sul-coreano a decidir-se pela extinção dos motores poluentes. O maior mercado do Soul EV é a Alemanha, que é também o maior mercado europeu, onde a Kia comercializou cerca de 3.000 Soul EV em 2017 e já atingiu 1.900 unidades nos primeiros cinco meses do ano.

O Kia Soul EV está equipado com um motor de 111 cv, com um binário de 285 Nm, força que lhe assegura uma resposta rápida à mínima pressão sobre o acelerador, tanto mais que o peso não ultrapassa 1.580 kg. A bateria tem uma capacidade de 30 kWh, o que lhe assegura uma autonomia de 250 km, e recorre à tecnologia de polímeros de lítio, o que lhe permite atingir 145 km/h e os 100 km/h em 11,4 segundos. O Soul EV está à venda entre nós a partir de 30.890€.

