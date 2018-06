Mais de 160 mil jovens portugueses não estudam nem trabalham, revelou esta terça-feira o Garantia Jovem, programa europeu coordenado em Portugal pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Os dados foram apresentados no Instituto de Ciências Sociais, em Lisboa, durante um debate sobre o emprego jovem, numa iniciativa promovida pelo IEFP. Segundo os números, dos mais de 160 mil jovens portugueses que não estudam nem trabalham, chamados NEET (Not in Education, Employment, or Training – ou em português: não estudam, não têm emprego, nem recebem formação), 50,2% são do sexo feminino e 49,8% do género masculino.

No que diz respeito à idade destes jovens NEET, 45% tem entre os 20 e os 24 anos, 41% entre os 25 e 19 anos, e 14% estão distribuídos pelas restantes faixas etárias.

O programa Garantia Jovem indica também que a baixa qualificação aumenta em cerca de três vezes a probabilidade disto acontecer: 41% dos jovens têm o 9º ano de escolaridade, 42% o ensino secundário e 17% correspondem às restantes habilitações académicas.

Os dados mostram ainda que 59% dos jovens portugueses são desempregados inscritos no serviço público de emprego, enquanto 41% não se encontram registados nos serviços de emprego, educação e formação.

A Garantia Jovem é um programa europeu de resposta à inatividade e ao desemprego jovem, que tem como principal objetivo proporcionar aos jovens entre os 15 e 29 anos que não se encontrem a estudar nem a trabalhar, uma oportunidade para apostar na sua qualificação e estar em contacto com o mercado de trabalho. Em Portugal, o programa é coordenado e implementado pelo IEFP.

