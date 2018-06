Marcelo Rebelo de Sousa já está na Rússia: Presidente da República abraçou a mascote do Mundial

Marcelo Rebelo de Sousa vai assistir ao Portugal-Marrocos desta quarta-feira e já chegou a Moscovo, cidade onde Cristiano Ronaldo e companhia vão entrar em campo e tentar conquistar a primeira vitória da Seleção Nacional neste Mundial da Rússia.

À chegada à Rússia, ainda no Aeroporto de Moscovo, o Presidente da República foi recebido por Zabivaka, o lobo siberiano que é a mascote do Campeonato do Mundo que começou na passada semana. Marcelo abriu os braços, abraçou a mascote e ainda autografou uma bola oficial do Mundial para oferecer a Zabivaka.

Veja as imagens.

Imagens: SIC Notícias

Continuar a ler