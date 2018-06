No Colômbia-Japão foram 11 contra 10 e no fim ganharam os nipónicos

Sofrer um golo no início do jogo é mau. Ter um jogador expulso logo ao início também. E se juntarmos as duas é razão para dizer que pior início de partida é quase impossível. Foi o que aconteceu à Colômbia esta terça-feira, no jogo de abertura da primeira jornada do grupo H, contra o Japão. O jogo terminou com a vitória do Japão (2-1), que logo aos seis minutos aproveitou um penálti para se adiantar no marcador. Carlos Sánchez fez um disparate e colocou a braço na bola, que já se dirigia para a baliza de Ospina. O árbitro Damir Skomina não teve dúvidas e enviou Kagawa para a marca dos 11 metros. O jogador do Borussia Dortmund atirou para o meio do alvo e fez o primeiro dos nipónicos.

E é um golo que tem uma série curiosidades: foi o primeiro penálti marcado pelo Japão em Mundiais, foi o mais rápido de sempre dos nipónicos no torneio e foi também a vez em que a Colômbia sofreu um golo tão cedo em Campeonatos do Mundo. Em relação à expulsão de Sánchez, foi a segunda mais rápida de sempre.

⚽Golo aos 6 minutos: o mais rápido da história do ????????Japão em Mundiais (antes era 16 min) e igualmente o mais rápido sofrido pela ????????Colômbia na competição (antes era 7 min) pic.twitter.com/4CRnKiql30 — playmakerstats (@playmaker_PT) June 19, 2018

A Colômbia não se encolheu e, apesar da desvantagem numérica, assumiu o jogo e criou oportunidades para tentar marcar. Falcao, que disputa este ano o seu primeiro Mundial — em 2014 lesionou-se num jogo da Taça de França, quando jogava pelo Mónaco — era o homem mais avançado da equipa sul-americana mas o golo do empate foi marcado por Quintero — jogador que está emprestado ao River Plate pelo FC Porto — na marcação de um livre. Aos 39′, o colombiano colocou a bola por baixa da barreira, o guarda-redes japonês ainda agarrou mas a tecnologia da linha de golo ajudou a esclarecer que a defesa tinha sido feita já dentro da baliza. Com este golo, Quintero tornou-se no primeiro jogador da Colômbia a marcar em dois Mundiais, depois de já o ter feito em 2014 contra a Costa do Marfim. Em apenas 15 jogos deste Mundial já se marcaram mais golos de livre (4) do que em todo o Mundial 2014 (3).

Marcaram de livre direto no Rússia 2018:

????????Golovin

????????Cristiano Ronaldo

????????Kolarov

????????Quintero ➡Em apenas 15 jogos, já se marcaram mais golos de livre direto no Rússia 2018 (4) do que em todo o Mundial anterior (3) pic.twitter.com/cP96LdZ83i — playmakerstats (@playmaker_PT) June 19, 2018

Na segunda parte o Japão tomou conta do jogo e o golo de Osako aos 73′, na sequência de um canto, acabou por surgir com naturalidade. A Colômbia jogava há 69 minutos com menos um jogador e não conseguiu resistir à pressão nipónica. Nunca um equipa asiática tinha marcado mais do que um golo a uma equipa da América do Sul. Esta vitória permite ao Japão assumir a liderança do grupo H e começar a sonhar com uma possível passagem aos oitavos-de-final. A Colômbia continua a ser uma das favoritas a passar o grupo mas viu aumentar a pressão para os jogos contra Polónia e Senegal.

