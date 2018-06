OPA sobre EDP. Acionista CNIC Corporation é detida por estatal chinesa, escreve Financial Times

A State Administration of Foreign Exchange (SAFE), a estatal chinesa responsável pela gestão das reservas chinesas no estrangeiro, é a dona da CNIC Corporation, detentora de 5% na elétrica portuguesa EDP, alvo de uma Oferta Pública de Aquisição por parte da também chinesa China Three Gorges. A informação foi noticiada hoje pelo Financial Times, que consultou e confirmou, através de registos, que a CNIC é detida pela SAFE e pela China Reform Holdings através de dois fundos baseados em Hong Kong.

“Esta posição controlada pela SAFE, apesar de pequena, tem tido um grande impacto, porque tem evitado que outros potenciais investidores, tais como ‘utilities’ europeias, tentem entrar com ofertas rivais”, escreve o jornal económico britânico, citando fontes bancárias envolvidas no processo.

O FT recorda que “a influência da China Three Gorges [na EDP] tem sido aumentada por uma posição de 5% detida por uma entidade pouco conhecida, a CNIC Corporation, pelo que grupos controlados pelo Estado chinês controlam um total de 28% das ações da EDP”.

A China Three Gorges é o maior acionista da EDP, com 23,27% da elétrica portuguesa.

A presença da SAFE no atual negócio, acrescenta o jornal, “realça o apoio do Estado chinês e a importância estratégica da proposta de aquisição à EDP, que a CTG espera vir a utilizar como base para construir um poderoso grupo global nas renováveis”.

A CTG apresentou uma proposta para adquirir o controlo da EDP, mas a administração da elétrica portuguesa considerou a oferta demasiado baixa e manifestou dúvidas sobre o projeto industrial proposto pelo grupo chinês, iniciando um processo de recolha de informação adicional.

“[Este negócio] é o culminar de uma estratégia de alinhamento de interesses”, disse ao FT o diretor do Institute for Energy Economics and Financial Analysis, Tim Buckley. “Eles estão a construir uma rede global, não através de uma aventura militarista, mas através de imperialismo económica”, acrescentou.

A SAFE, tal como a China Reform Holdings, tem vindo a afirmar-se como um dos grandes investidores nos projetos liderados por empresas chinesas no estrangeiro.

A OPA sobre a EDP e sobre a EDP Renováveis exige que se pronunciem 16 entidades – entre governos e reguladores – de oito países, entre os quais Portugal e os Estados Unidos.

