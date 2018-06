“Pequena” explosão no metro de Londres faz cinco feridos

Cinco pessoas ficaram feridas, três delas com ferimentos ligeiros tratados no local, depois de uma embalagem suspeita ter explodido na estação de Southgate do metro de Londres. Ainda não foi apurada a causa da explosão.

A primeira mensagem da Metropolitan Police indicava que os agentes que se deslocaram até à estação de Southgate estava a analisar uma “embalagem suspeita” abandonada no local. Menos de meia hora mais tarde, uma segunda mensagem indicava que a embalagem tinha explodido.

Officers remain at #Southgate tube station. Enquires are ongoing to establish the cause of a reported minor explosion at 19:03 hours. We are not aware of any serious injury.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 19, 2018