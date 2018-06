The World’s 50 Best Restaurants 2018. Osteria Francescana é o novo melhor restaurante do mundo

A Osteria Francescana é o novo melhor restaurante do mundo segundo a listagem do The World’s 50 Best Restaurants (W50BR). O chef Massimo Bottura passa a ocupar o lugar de Daniel Humm, o líder do nova-iorquino Eleven Madison Park (que caiu para a quarta posição) e vencedor do ano passado. O lendário Joan Roca e os seus irmãos, Jordi e Josep, ficaram em segundo lugar com o El Celler de Can Roca. Mauro Colagreco e o seu Mirazur fecham o pódio na terceira posição.

O Euskalduna Jauregia Bilbao, o grande centro de congressos da cidade basca, foi o palco da gala de apresentação da nova lista dos 50 melhores restaurantes do mundo. O ambiente de festa começou ainda antes dos mais de 1000 convidados (é a maior edição de sempre desta gala) entrarem no imponente auditório onde tudo aconteceu).

Havia muita expectativa sobre o que poderia vir a acontecer, se bem que muitos já falavam numa quase certa mudança no número 1 — que se verificou. Feitas as contas, Osteria Francescana, El Celler de Can Roca e Mirazur compõem o pódio desta nova lista do The World’s 50 Best Restaurants. Estes foram os restaurantes que completaram o top 10:

5º – Gaggan, Banguecoque, Tailândia (do chef Gaggan Anand, é oficialmente o melhor restaurante da Ásia)

6º – Central, Lima, Peru (do chef Virgilio Martinez, é o melhor restaurante da América Latina)

7º – Maido, Lima, Peru (do chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura)

8º – Arpège, Paris, França (do chef Alain Passard)

9º – Mugaritz, San Sebastian, Espanha

10º – Assador Etxebari, Axpe, Espanha (do chef Victor Arguinzoniz)

Na conferência de imprensa que se realizou logo após a cerimónia, Massimo Bottura — que entrou na sala a gritar “Buona Sera!” — diz que “ainda não conseguiu absorver tudo” porque é uma “sensação tão incrível”. Destacando todos os seus colegas e companheiros da lista, Bottura realçou que para ele, o mais importante “é o trabalho que todos nós estamos a fazer em conjunto” pois “está a mudar o mundo, tenho a certeza!”

“A Osteria é hoje um restaurante melhor do que era há dois anos”, afirmou o chef respondendo a uma questão do publico. O espaço que gere e lidera em Modena alcançou o primeiro lugar do “50 Best” em 2016, altura que coincidiu com a estreia do primeiro episódio da série Chef’s Table, que era protagonizado pelo italiano. “A equipa está mais forte, estamos ainda mais unidos e isso sente-se. Aliás, muitos de vocês [referindo-se aos jornalistas] já lá foram mais que uma vez e sabem disso!”

O italiano que já é famoso pela forma apaixonada como interage com a comida afirmou que vai “aproveitar o destaque que esta vitória me dá” para conseguir “chegar ainda mais longe”, “fazer ainda mais”, em áreas como “a sustentabilidade”e a “integração”. Uma das revelações que fez logo a seguir foi a de que vai inaugurar um novo projeto em breve, em Modena, inspirado “no seu filho especial”, que pretende “juntar todos os meninos especiais como ele e fazer uma grande escola onde todos eles aprendam a fazer lasanha e tortellinis”.

A visibilidade que ganhou nos últimos anos, afirmou, mudou a sua vida — “no outro dia estava a cozinhar num evento e o Henry Kissinger veio pedir para tirar uma selfie comigo! Já viram o quão louco isso é?” — e até a sua cidade de Modena. “Não havia turismo nenhum e de repente começo a ver autocarros de turistas a pararem ao pé do restaurante só para ir tirar uma foto, é incrível! Estou eternamente agradecido!”

A noite ficou marcada por outros prémios individuais que também foram entregues, entre eles destacam-se o Chef of Chef’s, distinção que é atribuída por votos de cozinheiros e foi parar às mãos do norte-americano Dan Barber; o melhor chef feminina, entregue à britânica Clare Smyth; o prémio carreira foi entregue ao peruano Gastón Acurio e, finalmente, a distinção de melhor chef pasteleiro foi para o francês Cédric Grolet.

Esta é a lista final do The World’s 50 Best Restaurants 2018:

1º Osteria Francescana, Modena, Itália

2º Celler de Can Roca, Girona, Espanha

3º Mirazur, Menton, França

4º Eleven Madison Park, Nova Iorque, EUA

5º Gaggan, Banguecoque, Tailândia (Melhor restaurante da Ásia)

6º Central, Lima, Peru (Melhor restaurante da América do Sul)

7º Maido, Lima, Peru

8º Arpège, Paris, França

9º Mugaritz, San Sebastian, Espanha

10º Asador Etxebarri, Axpe, Espanha

11º Quintonil, Cidade do México, México

12º Blue Hill at Stone Barns, Pocantico Hills, EUA

13º Pujol, Cidade do México, México

14º Steirereck, Viena, Áustria

15º White Rabbit, Moscovo, Rússia

16º Piazza Duomo, Alba, Itália

17º Den, Tóquio, (foi o restaurante que mais posições subiu, em 2017 estava em 45º)

18º Desfrutar, Barcelona, Espanha (O prémio para melhor entrada no ranking)

19º Geranium, Copenhaga, Dinamarca

20º Attica, Melbourne, Austrália (o melhor restaurante da Australásia)

21º Alain Ducasse au Plaza Athénée, Paris, França

22º Narisawa, Tóquio, Japão

23º Le Calandre, Rubano, Itália

24º Ultraviolet by Paul Pairet, Singapura

25º Cosme, Nova Iorque, EUA

26º Le Bernardin, Nova Iorque, EUA

27º Boragó, Santiago, Chile

28º Odette, Singapura

29º Alléno Paris au Pavillon Ledoyen, Paris, França

30º DOM, São Paulo, Brasil

31º Azak, San Sebastian, Espanha

32º Tickets, Barcelona, Espanha

33º The Clove Club, Londres, Inglaterra

34º Alinea, Chicago, EUA

35º Maaemo, Oslo, Noruega

36º Reale, Castel di Sangro, Itália

37º Tim Raue, Berlim, Alemanha

38º Lyle’s, Londres, Inglaterra

39º Astrid & Gaston, Lima, Peru

40º Septime, Paris, França

41º Nihonryori Ryugin, Tóquio, Japão

42º The Ledbury, Londres, Inglaterra

43º Azurmendi (ganhou o prémio de restaurante sustentável do ano)

44º Mikla, Istambul, Turquia

45º Dinner by Blumenthal, Londres, Inglaterra

46º Saison, São Francisco, EUA

47º Schloss Schauenstein, Furstenau, Suiça

48º Hisa Franko, Kobarid, Eslovénia

49º Nahm, Banguecoque, Tailândia

50º Test Kitchen, Cape Town, África do Sul

