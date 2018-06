Timor. Coligação vencedora entrega lista com composição do Governo ao Presidente

Os principais líderes da Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), que venceu as legislativas de maio em Timor-Leste com maioria absoluta, entregaram esta terça-feira ao Presidente timorense a lista com a composição do novo Governo.

A lista foi entregue durante uma curta reunião que a delegação da AMP, liderada por Xanana Gusmão, Taur Matan Ruak e José Naimori mantiveram com o Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo. À saída da reunião e sem divulgar qualquer aspeto da composição do VIII Governo constitucional, Xanana Gusmão disse aos jornalistas que se tratou de um encontro rápido para falar sobre alguns aspetos da formação do executivo.

A formação do Governo é competência do Presidente da República. Antes da tomada de posse do Parlamento, o Presidente chamou os partidos e depois da tomada de posse e eleição da mesa voltou a convocar os partidos”, afirmou, numa declaração sem direito a perguntas.

Xanana Gusmão disse que a AMP tinha indigitado o primeiro-ministro e agora cabe ao Presidente timorense nomear o chefe do Governo, dando depois posse aos restantes membros do executivo. Fontes da AMP disseram à Lusa na segunda-feira que a coligação tinha já, na quinta-feira passada, indigitado Taur Matan Ruak como primeiro-ministro de Timor-Leste, e informado a Presidência da República.

Antigo chefe de Estado e presidente do Partido Libertação Popular (PLP), uma das três forças que integram a AMP, Taur Matan Ruak era “número dois” da lista da coligação, atrás do líder histórico Xanana Gusmão, que vai assumir o cargo de ministro Conselheiro do primeiro-ministro.

Além do PLP, a AMP integra o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) e o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO). Globalmente o Governo timorense deverá ter cerca de 40 elementos, integrando membros dos três partidos da AMP, com o elenco a ser conhecido, previsivelmente, esta semana.

Francisco Guterres Lu-Olo continua a ouvir os restantes partidos com assento parlamentar esta terça-feira.

