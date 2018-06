A Arábia Saudita lançou a cana e Suárez mordeu o isco (a crónica do Uruguai-Arábia Saudita)

O Uruguai entrou em campo com uma certeza: se vencesse a Arábia Saudita, os oitavos de final estavam garantidos. O mesmo podemos dizer da equipa de Juan Antonio Pizzi, que sabia que, se perdesse, regressava ao hotel apenas para fazer as malas. E nos primeiros minutos do jogo até fez por isso, correu, lutou, fez faltas e até omitiu completamente o facto de que estavam dentro das quatro linhas Cavani e Suárez. Mas foi sol de pouca dura.

A partir do quarto de hora de jogo, os dois laterais uruguaios aceleraram o ritmo da partida e empenharam-se em sprints de parte a parte, deixando os médios quasi extremos – Sánchez e Cristian Rodríguez – soltos para incursões em terrenos mais interiores. Aos 23 minutos, depois de um canto ganho precisamente por Sánchez (que fez uma exibição de gala, diga-se), Suárez aproveitou um buraco da defesa saudita e adiantou o Uruguai no marcador. Mohammed Alowais, guarda-redes da Arábia Saudita, ficou mal na figura – e aqui sublinha-se a palavra mal. Numa saída que fez lembrar os momentos mais negros da carreira de Ricardo, ex-guardião do Sporting e da Seleção Nacional, Alowais voou completamente aos papéis e deixou a baliza deserta atrás de si. É caso para dizer que tudo o que Suárez fez foi morder o isco que já estava lançado no ar.

Ainda antes do intervalo, a Arábia Saudita bem tentou chegar ao empate, principalmente por intermédio de Hatan Bahbri, que rematou de pé direito, de pé esquerdo, de fora de área e até cabeceou. Mas nunca foi suficiente, por dois motivos: ou porque Muslera estava lá, ou porque Bahbri nem sequer acertava no alvo. Antes de rumar ao balneário para ouvir um sermão certinho de Juan Antonio Pizzi, os sauditas ainda ficaram sem o criativo Al Jassim, que colocou mal o pé no chão e lesionou-se.

A segunda parte teve apenas um nome: Edinson Cavani, o incansável. Tentou, rematou, cabeceou, quis ser o homem a assinar o golo que sentenciaria o jogo mas não conseguiu. Contudo, provou o que os fãs da liga francesa no geral e do PSG em particular já sabem – é muito mais do que um finalizador. Cruza, recebe, busca jogo e é o capitão do Uruguai do meio-campo para a frente. Se Suárez é importantíssimo no que toca à finalização, Cavani é fulcral quanto ao moral da equipa.

A Arábia Saudita nunca foi brilhante nem sequer perigosa, longe disso, mas se tivesse tido a eficácia que Suárez teve aos 23 minutos de jogo, a história desta crónica seria diferente. Assim, falhou aos sauditas e falhou aos egípcios que ainda acreditavam num milagre. O Uruguai está apurado para os oitavos de final, a Rússia também e as duas seleções vão discutir quem fica em primeiro e segundo do grupo A na última jornada – sendo que, dependendo da classificação da Seleção Nacional, um deles jogará com Portugal em caso de passagem dos portugueses aos oitavos de final. Arábia Saudita e Egito juntam-se a Marrocos no lote de eliminados e vão jogar a última partida para cumprir calendário.

Suárez estreou-se a marcar neste Mundial da Rússia no dia em que fez o jogo 100 pela seleção do Uruguai e entrou para o lote de sul-americanos que marcaram em três Mundiais (com Pelé, Maradona, Batistuta e Ronaldo).

