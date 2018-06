Amazon quer Alexa em hotéis

Chamar a Alexa, a assistente digital da Amazon que fala com o utilizador, num quarto de hotel pode passar a ser um cenário mais comum. Pelo menos é o que a gigante americana quer. Chama-se “Alexa for Hospitality” [Alexa para hospitalidade] e é uma iniciativa que quer colocar os hóspedes de hotéis a fazer coisas como pedir serviço de quartos, controlar a luz e a temperatura e até fazer o check-out através das colunas inteligentes da Amazon.

[O vídeo em que a Amazon demonstra as características da Alexa para hotéis]

Inicialmente, este novo serviço vai estar disponível em parceria com a cadeia de hotéis Marriot (que também está a testar equipamentos com a assistente digital da Apple, a Siri) e, a partir desta terça-feira, a Amazon abriu a possibilidade a mais parcerias com estabelecimentos hoteleiros interessados.

Segundo a Amazon, os hóspedes que tenham um dispositivo que funcione com a assistente digital, poderão conectar a conta pessoal, quando hospedados nestes estabelecimentos, para poderem continuar a falar com a Alexa, como fazem em casa.

Além de adicionar a tecnologia de inteligência artificial a uma estadia num hotel, a Amazon vai permitir aos estabelecimentos utilizarem as colunas inteligentes, como o Echo, o Echo Plus e o Dot, para chamadas entre quartos e como pontos de comunicação como a receção.

O que são colunas inteligentes?

A colunas inteligentes da Amazon conetam-se à Internet e permitem falar com a assistente digital da empresa, a Alexa, que vai aprendendo a voz do utilizador e melhorando a resposta aos vários pedidos que podem ser feitos. Fala inglês (britânico e americano) e alemão. Funciona em Portugal com algumas limitações (não dá para comprar produtos da Amazon falando com a coluna, por exemplo).

O mercado destas colunas está a crescer exponencialmente nos países onde está disponível. A Amazon é a líder deste novo segmento colunas, com os modelos Echo, seguida pela Google, com os Home. A Apple já lançou também a sua coluna inteligente, com a sua assistente digital, a Siri.

