As nódoas negras de Raphael Guerreiro depois do confronto com Amrabat

O médio português Raphael Guerreiro ficou com cinco nódoas negras na barriga depois de ter caído em cima da chuteira do marroquino Amrabat numa luta pela bola. O futebolista português foi puxado pela camisola e acabou por cair em cima dos pés do atacante de Marrocos, provocando cinco hematomas na barriga. Raphael Guerreiro ainda levantou a camisola para mostrar os ferimentos ao árbitro norte-americano Mark Geiger, que não marcou falta.

Raphael Guerreiro magoou-se enquanto tentava travar o avanço de Amrabat em direção à baliza portuguesa: numa batalha pela bola, o médio português aproximou-se do adversário marroquino, que o derrubou. Ao cair no relvado, Raphael Guerreiro ficou de barriga para baixo em cima das chuteiras de Amrabat. Os pitons do atacante marroquino acabaram por arranhar a barriga de Raphael Guerreiro, que ficou com marcas vermelhas escuras na zona do abdómen.

Nódoas negras desta natureza surgem quando um tecido fica sujeito a um traumatismo, causando um hematoma normalmente visível na pele que mostra o sangue pisado, neste caso, pelas pitons do atacante marroquino.

