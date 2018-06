Benetton provoca polémica com campanha publicitária com o navio Aquarius

A Benetton voltou, na sua mais recente campanha publicitária, a gerar controvérsia: desta vez com uma fotografia onde se pode ver um grupo de migrantes resgatados pelo Aquarius e um dos membros da equipa de salvamento, no sábado dia 8, em água internacionais, junto à Líbia. A Benetton não é nova no que toca a publicidade polémica. A parceria da empresa com Oliverio Toscano, deram muita notoriedade às campanhas da marca italiana.

Photo by Kenny Karpov / SOS MEDITERRANEE pic.twitter.com/vvPxqmLtDq — Benetton (@benetton) June 18, 2018

Utilizando o seu Twitter, o primeiro-ministro e ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, comentou: “Só eu é que penso que isto é repugnante?”. Recorde-se que o novo Governo italiano, chefiado por Salvini, não autorizou que o barco da SOS Mediterranée desembarque em Reggio Calabria, no sul do território, remetendo o navio para as autoridades de Malta.

A própria ONG SOS Mediterranée, que ficou encarregue das operações de salvamento, veio a público condenar a iniciativa do fotografo Kenny Karpov e da empresa têxtil italina, afirmando que “a tragédia humana no Mediterrâneo nunca deve ser utilizada com fins comerciais”.

???? STATEMENT on the use of SOS MEDITERRANEE’s pictures pic.twitter.com/rkfCcios6P — SOS MEDITERRANEE GER (@SOSMedGermany) June 19, 2018

A Espanha ofereceu-se, no dia 11, para acolher os migrantes, tendo o Aquarius efetuado a viagem escoltado por duas embarcações da Marinha italiana, com as quais repartiu os migrantes que se encontravam a bordo. O impasse quanto ao destino dos 629 migrantes acabou por chegar a um final no passado Domingo, após terem desembarcado no porto de Valência, depois do presidente espanhol, Pedro Sánchez, ter oferecido receber a embarcação no seu país. Um dia antes do embarque, a vice-presidente espanhola, Carmen Calvo, afirmava por comunicado que o “Governo francês colaborará com o Governo espanhol no acolhimento dos migrantes do ‘Aquarius’”.

Continuar a ler