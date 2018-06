Bochechas pintadas, cachecóis ao alto e quinas ao peito. A festa portuguesa na Rússia

Portugal chegou com um título de campeão europeu de futebol no bolso e agora quer dar o próximo passo: ser a quarta seleção nacional a acumular esse prémio com o de campeão do mundo. O desafio prossegue esta quarta-feira às 13h de Portugal Continental com os futebolistas portugueses a enfrentarem Marrocos num duelo onde entramos com favoritismo.

A prestação portuguesa no Mundial, que começou com empate a três golos com Espanha, só serviu para animar mais ainda a festa que os portugueses vão fazendo no Estádio Luzhnik, onde os adeptos de Portugal também se fazem ouvir.

À porta do estádio, várias pessoas passaram pelas “fan zone” para também elas se equiparem para o Portugal-Marrocos. As redondezas do estádio está agora dominado pelas bochechas pintadas de vermelho e verde, cachecóis ao vento e camisolas da seleção vestidas. Enquanto os ecrãs gigantes em Portugal se vão enchendo de gente, é como se vê nesta fotogaleria que se vai construindo o apoio para a seleção portuguesa.

