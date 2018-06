Deutsche Bank multado nos EUA por manipulação do mercado cambial

O Deutsche Bank foi multado em 205 milhões de dólares (177 milhões de euros) pelas autoridades reguladoras do Estado de Nova Iorque, por manipulação do mercado cambial ao longo de anos, foi divulgado esta quarta-feira.

O banco alemão é a mais recente instituição financeira em Wall Street a ser castigada por manipulação do mercado cambial, depois de outras como Barclays e Citigroupm, que já pagaram centenas de milhões de dólares em multas desde que o escândalo foi conhecido há anos.

O Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque apurou, que entre 2007 e 2013, o Deutsche Bank teve uma conduta imprópria no seu negócio cambial.

À semelhança de outros bancos, os operadores do Deutsche Bank usaram salas de conversa virtuais e partilharam informação com o objetivo de manipular as cotações.

Os responsáveis do banco emitiram um comunicado em que se declaram “satisfeitos com a resolução” da investigação do Estado de Nova Iorque.

Continuar a ler