Benatia podia ter sido expulso e há dúvidas em lances nas duas áreas. Os 14 casos do Portugal-Marrocos

Cabeceamento perigoso. Com falta?

Na sequência de um canto, aos 11 minutos, Mehdi Benatia cabeceou para a baliza e Rui Patrício fez uma grande defesa. O defesa da Juventus deu um ligeiro toque nas costas de Pepe para ganhar posição. O árbitro não considerou merecedor de falta.

Entrada mais ríspida sobre Ronaldo

Aos 24 minutos, Cristiano Ronaldo sofreu uma entrada mais ríspida do jogador marroquino ainda no meio-campo de Portugal e ficou no chão a queixar-se. Os portugueses pediram amarelo, o árbitro entendeu não dar.

Marrocos pediu o primeiro penálti

Aos 25 minutos, os jogadores marroquinos pediram penálti depois de um ataque sobre a direita. Nordin Amrabat e Raphael Guerreiro começam a agarrar-se mutuamente fora de área e o marroquino cai já dentro da zona de penálti. Em suma, houve agarrões mútuos e a começar fora da área. O árbitro teve razão em mandar seguir.

Segundo penálti pedido por Marrocos

Aos 30 minutos, José Fonte e um jogador marroquino disputaram uma bola no limite da grande área. O jogador português parece ter carregado em falta o jogador de Marrocos. Fica a dúvida se o “encostão” foi fora ou dentro de área — mas pareceu ter sido fora. Ainda assim, deixou mais dúvidas do que o primeiro penálti pedido, que foi um lance limpo.

Cédric merecia amarelo?

Aos 36 minutos, Cédric Soares chegou atrasado a uma disputa de bola com um jogador marroquino e acertou-lhe com a bota na coxa. Os marroquinos pediram amarelo, o árbitro preferiu avisar o lateral português: à próxima, não escapava à sanção. Acabou por completar o jogo sem cartão amarelo.

Entrada sobre João Mário

Aos 38 minutos, João Mário sofreu uma entrada mais ríspida no meio-campo de Portugal e ficou a queixar-se no chão. A entrada podia ter sido sancionada com cartão amarelo.

Cartão amarelo para Benatia

O defesa-central marroquino, que joga na Juventus, fez uma falta por trás sobre Cristiano Ronaldo e foi castigado com o cartão amarelo. Decisão acertada.

Marroquinos pedem falta, Portugal aproveitou e criou lance de golo

Aos 50 minutos, o árbitro assinalou uma falta a meio-campo e os jogadores marroquinos protestaram em uníssono. Portugal aproveitou, marcou a falta num ápice e surpreendeu a defesa marroquina em contra-ataque. João Mário serviu Gonçalo Guedes na área, este falhou o remate. A bola sobrou para Cristiano Ronaldo mas o português, em boa posição, atirou muito por alto. É difícil perceber sem repetição, mas pareceu ter sido falta.

Pisão de Moutinho. Amarelo?

Aos 57 minutos, Moutinho pisou um jogador de Marrocos sobre o flanco direito. Pediu-se cartão amarelo nas bancadas e a sanção disciplinar seria aceitável.

Segundo amarelo para Benatia?

Na sequência de um livre, o central marroquino Benatia rematou mas falhou o alvo: a bola saiu ao lado esquerdo da baliza de Rui Patrício. Problema: o marroquino rematou não com a cabeça (como terá parecido ao árbitro, já que o jogador tinha o corpo algo dobrado) mas com o antebraço. Se o árbitro tivesse visto e entendesse que o jogador tentou propositadamente enganá-lo (conclusão possível), provavelmente daria o segundo amarelo ao jogador, que seria expulso.

Pepe fez falta dentro da área?

Pepe utilizou os braços para ganhar posição. Benatia cabeceiou ao lado mas ficam dúvidas sobre a ação do português na grande área.

Ronaldo pede penálti

Cristiano Ronaldo sofreu falta quase sobre a linha da área. Ficam muitas dúvidas num primeiro momento sobre se não foi já dentro de área (onde o jogador caiu), mas na repetição é percetível que o contacto se deu dentro na meia-lua, mesmo no limite, mas ainda fora de área (por alguns milímetros).

Novo penálti sobre Ronaldo?

Logo na sequência do livre do lance anterior (que causou dúvidas), Ronaldo tentou fitar Amrabat, tirou a bola do alcance do marroquino e caiu dentro da grande área. O árbitro não marcou e Ronaldo pediu a intervenção do vídeo-árbitro. Ficam algumas dúvidas sobre se há contacto na perna de Ronaldo, mas um penálti talvez fosse forçado.

Escaramuça entre Pepe e Benatia

O central marroquino já arriscara o vermelho e voltou a fazê-lo. Deu uma palmada que tanto pode ser considerada amigável como provocatória (fica no limiar entre as duas) nas costas do central português Pepe. Este, em resposta, atirou-se para o chão à procura do segundo amarelo. Há discussões entre jogadores das duas equipas no seguimento do lance mas resolveu-se tudo com diálogo. Aceita-se a ausência de sanção.

