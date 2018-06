Estados Unidos pretendem recuar na separação de pais e filhos imigrantes

Depois das críticas sobre a separação de pais e filhos imigrantes na fronteira entre os Estados Unidos e o México, a administração de Donald Trump, avança a Associated Press, está a preparar-se para recuar na decisão e mudar a estratégia.

A agência de notícias avança ainda que Kirstjen Nielsen, Secretária da Segurança Interna norte-americana, está a elaborar um documento com o objetivo de manter as famílias juntas depois de serem detidas por atravessarem a fronteira ilegalmente . O documento será depois apresentado ao presidente Donald Trump.

Segundo o New York Times, o presidente dos Estados Unidos disse que “dentro de momentos” iria assinar uma ordem do executivo e que queria “manter as famílias juntas”. Ainda não é claro de que forma é que Donald Trump pretende aplicar esta decisão de forma legal, tendo em conta que a lei impede que os menores sejam detidos e, consequentemente, as famílias sejam detidas em conjunto. Esta restrição legal já havia impedido o governo de Barack Obama de avançar na detenção das famílias na fronteira.

(em atualização)

Continuar a ler