Festival Bang! volta em outubro e traz Robin Hobb a Portugal

O Festival Bang!, dedicado à fantasia e à ficção científica, vai voltar em outubro para a segunda edição. Organizado pela primeira vez em 2017, pela editora Saída de Emergência, o Bang! contou com a presença da escritora Anne Bishop, autora das sagas Os Outros e As Joias Negras. Em 2018, a convidada especial é a norte-americana Robin Hobb, autora d’A Saga do Assassino, publicada em Portugal pela Saída de Emergência.

Tal como em 2017, o programa do Bang!, que se irá realizar a 27 de outubro num local ainda por divulgar (o ano passado foi organizado no Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, em Lisboa) vai incluir palestras, sessões de autógrafos e demonstrações de cosplays e magia. A exposição deste ano vai ser dedicada ao autor de culto H.P. Lovecraft.

Para a segunda edição do Festival Bang!, a Saída de Emergência promete muitas novidades ainda por desvendar. A única coisa que se sabe até agora é que o horário será alargado, das 11h às 21h.

Continuar a ler