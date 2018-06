Fundo de Pires de Lima e Sérgio Monteiro entra na compra das torres da Altice em Portugal

As torres de telecomunicações da Altice em Portugal vão ser vendidas a um consórcio composto pelo banco de investimento Morgan Stanley e um fundo criado por dois ex-governantes portugueses, Pires de Lima e Sérgio Monteiro.

O acordo já foi confirmado pelo grupo francês que anunciou esta terça-feira a venda das torres em Portugal e França por 2,5 mil milhões de euros. A aquisição em Portugal será feita à divisão de infraestruturas da Morgan Stanley e ao fundo Horizon Equity Partners, uma entidade criada em 2017 pelo ex-ministro da Economia e pelo antigo secretário de Estado das Obras Públicas, com sede em Lisboa, segundo o portal da justiça. A operação para Portugal envolve a compra de 75% da Towers of Portugal, empresa que para efeitos deste negócio foi avaliada em 660 milhões de euros. Esta nova sociedade vai ter 2.961 torres operadas atualmente pela Altice Portugal, a dona da PT Portugal que vai manter 25% da empresa.

O Expresso já tinha avançado que consórcio liderado pela Morgan Stanley para este negócio envolvia também um fundo para investimentos em infraestruturas promovido por dois antigos membros do Governo PSD/CDS. A empresa Horizon Equity foi constituída em maio de 2017 com um capital social de 50 mil euros e dois sócios gerentes.

O seu objeto prevê a prestação de serviços de gestão de investimentos e de empresas, realização de estudos de mercado, económicos, de rentabilidade e de viabilização, apoio no desenvolvimento, implementação e acompanhamento de estruturas empresariais, avaliação de negócios, empresas, bens móveis e imóveis, promoção e gestão dos mesmos.

Monteiro tutelou telecomunicações, mas disse que não interferiu na venda da PT

Sérgio Monteiro foi secretário de Estado das Obras Públicas entre 2011 e 2015 e Pires de Lima foi ministro da Economia entre 2013 e 2015. Os dois tiveram a tutela do setor das telecomunicações, mas não foram chamados a pronunciar-se sobre a venda da PT Portugal ao grupo Altice, concretizada em 2015, numa altura em que o Estado já não tinha qualquer intervenção na operadora de telecomunicações.

Sérgio Monteiro chegou a afirmar, em entrevista em novembro de 2014, que tinha recebido todos os fundos interessados na PT que mostraram interesse em ser recebidos. Mas garantiu que não ia interferir no negócio. O Estado português abdicou da golden-share na antiga Portugal Telecom em 2011. De acordo com o Expresso, a aquisição das torres da Altice, ou seja, da antiga PT, seria o primeiro negócio do fundo criado por dois antigos governante que, em maio, ainda estariam a tentar levantar os fundos necessários. O Observador já tentou contactar Pires de Lima e Sérgio Monteiro, mas ainda sem sucesso.

Depois de sair do Executivo, Sérgio Monteiro foi contratado pelo Banco de Portugal para promover a venda do Novo Banco, dossiê que ficou fechado no final do ano passado. Monteiro era quadro da Caixa Banco de Investimento.

Já Pires de Lima terá sido contratado no ano passado por uma empresa de private equity, a Advent International, com origem nos Estados Unidos. Notícias então publicadas avançavam que Pires de Lima ia fazer a assessoria de potenciais investimentos no mercado português desta sociedade. No entanto, o nome do ex-ministro português não está atualmente no site como fazendo parte da equipa.

Ainda segundo o Expresso, também a Perella estaria associada à operação. Esta boutique financeira foi contratada pelo Estado durante o Governo PSD/CDS como consultor das privatizações da EDP e da REN, uma decisão então muito contestada por bancos de investimento portugueses. Na Perella Weinberg está o financeiro português Paulo Cartuxa Pereira que chegou a trabalhar na Morgan Stanley em negócios de fusões e aquisições no setor das telecomunicações.

A venda das torres de telecomunicações na Europa pelo grupo francês foi anunciada no ano passado como parte de um plano de reestruturação da Altice e em resposta às dúvidas sobre a viabilidade económica da empresa que levaram a quedas acentuadas na bolsa. Este desinvestimento, a concretizar-se agora, surge dias depois da Altice ter desistido de comprar a Media Capital em Portugal, invocando demora e obstáculos da Autoridade da Concorrência à operação.

