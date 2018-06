Gary Lineker no Twitter: “O Pepe continua um idiota”

Gary Lineker, o ex-futebolista inglês que criou a máxima “No futebol, são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha” criticou Pepe no Twitter durante a partida entre Portugal e Marrocos, da qual os portugueses são vitoriosos por um zero. O antigo internacional — que acabou a carreira com o recorde inglês de golos em fases finais de campeonatos da FIFA — chamou “idiota” ao defesa central da seleção portuguesa por causa da falta que o jogador pediu ao árbitro depois de se ter atirado ao chão simulando uma falta do número 5 marroquino.

See Pepe is still a dick. — Gary Lineker (@GaryLineker) June 20, 2018

O tweet de Gary Lineker diz: “Veem? O Pepe continua um idiota”. A mensagem apareceu nas redes sociais logo após a queda de Pepe e quando estes se queixava de uma falta quando Benatia lhe tocara no ombro por duas vezes, sem no entanto magoar o brasileiro ao serviço da seleção de Portugal. O inglês também publicou um vídeo com esse momento com a descrição: “WTF?”, que em português pode ser traduzido para: “O que é isto?”.

Mas Gary Lineker também aproveitou a ocasião para elogiar Cristiano Ronaldo. E mais do que uma vez. Primeiro, o ex-futebolista escreveu: “Ronaldo é absolutamente implacável na sua busca pela grandiosidade. Que jogador!”. E logo a seguir respondeu ao comentário de um crítico do capitão português: “Pode argumentar-se que Ronaldo é o maior goleador, apesar dos números serem semelhantes [entre CR7 e Messi], mas não há nenhuma disputa quando se trata de quem é o melhor jogador de futebol. Ronaldo é prolífico, Messi é alegre”.

Ronaldo is utterly relentless in his pursuit of goal scoring greatness. What a player. — Gary Lineker (@GaryLineker) June 20, 2018

Continuar a ler