Vídeo em direto/ Hoje estamos mais fortes a observar Mais Comunidade

Com transmissão em direto aqui no Observador, a partir das 18 horas, Laurinda Alves conversa sobre Mais Comunidade com quatro convidados que partilham as suas experiências.

No Auditório 1, no Santander, vão estar connosco Rita Nabeiro, presidente Adega Mayor e representante da Associação Coração Delta, Filipa Pinto Coelho, Presidente da Direção na empresa Associação VilacomVida, Miguel Munoz Duarte, Diretor Executivo do Nova SBE Venture Lab e Rui Santos, Responsável Gabinete Sustentabilidade Santander.

Esta é a segunda Conversa da série Mais Fortes a Observar, uma parceria entre o Observador e o Santander.

