Irlanda preocupada com “falta de progressos” quanto à fronteira após o Brexit

A ministra dos Assuntos Europeus da Irlanda reforçou esta quarta-feira em Lisboa a preocupação com a ausência de progressos na definição da fronteira entre Irlandas após o Brexit, uma questão “absolutamente decisiva” para Dublin.

Helen McEntee, ouvida na comissão parlamentar de Assuntos Europeus da Assembleia da República, lamentou a “falta de progressos substanciais” quanto à fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. A questão “é absolutamente decisiva” para a Irlanda, frisou, referindo o Acordo de Paz de Sexta-Feira Santa (1998), que pôs fim a três décadas de confrontos entre nacionalistas e unionistas através do reforço dos laços entre os dois territórios e a cooperação “em muitos setores”.

“Proteger a integridade do mercado único e da união aduaneira é prioritário para nós”, afirmou. A ministra recordou que o acordo de divórcio entre Londres e Bruxelas “deve estar pronto em outubro”, para dar tempo para a ratificação por todos os Estados-membros até à data oficial de saída, 29 de março de 2019.

Na quinta-feira, disse, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o principal negociador europeu para o Brexit, Michel Barnier, vão a Dublin para avaliar o impacto da “falta de progressos” quanto à fronteira nas negociações.

Após o Brexit, a fronteira irlandesa será a única fronteira terrestre entre o Reino Unido e a UE. O executivo da primeira-ministra britânica Theresa May concorda com a necessidade de evitar a introdução de uma fronteira física, mas recusa o plano da UE de, caso não se chegue a um acordo, a ilha ficar totalmente incluída na união aduaneira. Londres rejeita esta hipótese porque se traduziria numa fronteira de facto entre a província autónoma da Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido.

